Tebet diz acreditar que sairá do Congresso alternativa intermediária em compensação do IR

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira, 5, acreditar "fielmente" que o Congresso vai aprovar o projeto de lei que prevê a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Embora veja a proposta do governo para compensar a renúncia gerada como a mais justa, Tebet reconheceu que o Parlamento pode optar por um desenho intermediário, enfatizando, contudo, que o governo não abrirá mão de compensar a receita perdida com a isenção de novas faixas.

"O que pode acontecer pela minha relativa experiência dentro do Congresso Nacional, se de repente o relator disser o seguinte, 'ao invés de tributar quem ganha acima de R$ 50 mil, eu vou tributar quem ganha acima de R$ 80 mil', e a diferença disso achar alternativas para compensar essa receita que nós vamos perder. Aí tudo bem, mas desde que se aprove que, de alguma forma, quem ganha acima de determinado valor tenha efetivamente uma contribuição de pelo menos 10% de imposto", afirmou Tebet ao programa Bom Dia 247, comentando também sobre a revisão de benefícios fiscais para compensar parte da renúncia. "Poderia ser uma alternativa, não sei, o Congresso está iniciando as audiências públicas", apontou.

Ela disse ainda que a compensação não pode se dar via aumento de tributos, opção que, segundo ela, já foi descartada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.