Alckmin diz que é preciso ter cuidado ao colocar custo na conta de luz

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que é preciso cuidado ao se pensar em colocar algum tipo de custo na conta de energia elétrica. O comentário foi feito durante uma reunião-almoço para falar sobre a Guerra Tarifária e os impactos no comércio brasileiro promovida pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), após Alckmin destacar o potencial brasileiro para o mercado de data centers também estar relacionado à energia abundante e limpa.

"Precisamos ter um cuidado em colocar custo na conta de luz, porque se eu quero dar um estímulo para um setor, eu devo fazer por lei e explicitar de onde vem o dinheiro. Então é mais fácil, às vezes, você pôr a conta de luz, porque já é direto, vem a tempo, só que o conjunto paga", disse Alckmin.

Ele acrescentou que, embora não seja do setor de energia, acredita que um caminho importante para baratear a conta é o de ampliação do mercado livre. "Se a gente for ampliando o mercado livre, nós vamos reduzindo o custo de energia", ponderou.