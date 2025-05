Alta do petróleo estimula Ibovespa, mas balanços e cautela externa limitam valorização

Por volta das 11 horas, Ibovespa subia 0,14%, aos 133.681,53 pontos ante elevação de 0,48%, com máxima em 134.135,29 pontos, vindo de abertura em 133.498,86 pontos e mínima em 133.495,64 pontos, com variação zero em ambos os casos.

"É uma alta tímida, vem de um período de ganhos em meio a sinais de algum alívio em relação às tarifas americanas. É natural moderar um pouco o ritmo", afirma Petris, da Manchester.

Em abril, o principal indicador da B3 subiu quase 3,70% e os investidores estrangeiros voltaram a aportar recursos na Bolsa brasileira na segunda quinzena do mês passado, depois de terem retirado dinheiro na primeira metade do mês. Com isso, a entrada de recursos externos na B3 retornou à faixa dos R$ 10,5 bilhões no acumulado do ano. A expectativa é de que o ingresso continue, mas de forma moderada e envolto por volatilidade, conforme economistas e analistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.