AMD anuncia salto no lucro a US$ 709 milhões no 1º tri e vê forte expansão; ação sobe

A AMD, fabricante de semicondutores, reportou um lucro líquido de US$ 709 milhões no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 476% em relação ao resultado de US$ 123 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação foi de US$ 0,44. A receita do trimestre alcançou US$ 7,4 bilhões, representando um crescimento de 36% na comparação anual, enquanto a margem bruta foi de 50%.

"Crescemos nossa receita no primeiro trimestre em 36% em relação ao ano passado e conseguimos uma alavancagem significativa de lucros à medida que nosso negócio ganha escala", afirmou Jean Hu, CFO e Tesoureiro da AMD.

Para o segundo trimestre de 2025, a AMD projeta uma receita de US$ 7,4 bilhões, com uma diferença para mas ou para menos de US$ 300 milhões. A margem bruta não-GAAP foi estimada em 43%.