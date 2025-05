BNDES: edital de minerais estratégicos reúne projetos com investimento potencial de R$ 85,2 bi

Dos R$ 85,2 bilhões em investimentos potenciais apresentados, R$ 6,4 bilhões são de desenvolvimento tecnológico e R$ 67,8 bilhões são de escalonamento industrial desses projetos. O edital previa fomento a projetos de transformação mineral de alumínio, cobalto, cobre, estanho, grafite, lítio, manganês, metais do grupo da platina (PGMs), molibdênio, nióbio, níquel, silício, tântalo, terras raras, titânio, tungstênio, urânio, vanádio e zinco. Os elementos com mais propostas inscritas foram terras raras (27 projetos), lítio (25), cobre (24) e grafite (20).

"O Brasil reúne vantagens únicas para atração desses investimentos: vastas reservas minerais, uma matriz energética predominantemente limpa, um ecossistema robusto de inovação e, principalmente, neutralidade geopolítica, fatores que capacitam o país a liderar a agregação de valor na mineração de forma sustentável. A grande demanda revela a aposta assertiva da política industrial do governo do presidente Lula, voltada para investimentos em transição energética", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

O edital prevê R$ 5 bilhões em fomento a projetos, sendo R$ 4 bilhões do BNDES e R$ 1 bilhão da Finep. As propostas recebidas serão avaliadas de acordo com os critérios definidos na chamada pública. Os planos de negócios selecionados receberão indicação de instrumentos financeiros do BNDES e da Finep que poderão ser usados no apoio à realização dos empreendimentos.

"Para os planos de negócios aprovados, em uma segunda fase, conforme condições creditícias dos proponentes, serão disponibilizados os instrumentos de crédito, participação acionária, recursos não reembolsáveis e subvenção econômica previstos nas duas instituições", acrescentou o banco de fomento.