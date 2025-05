Ceron: hoje não há nenhuma discussão, ao menos com Tesouro, sobre reajuste de benefícios

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça-feira, 6, que não existem discussões no governo, ao menos envolvendo o Tesouro, sobre reajuste de benefícios sociais. Segundo Ceron, qualquer debate sobre política pública será feito dentro das regras fiscais existentes.

"Hoje não há nenhuma discussão, pelo menos que tenha qualquer tipo de participação do Tesouro Nacional, de qualquer tipo de discussão acerca de reajuste de benefícios sociais", afirmou Ceron em entrevista ao Jota Pro.

O secretário do Tesouro também comentou que os problemas que desafiam o cenário fiscal não serão resolvidos com uma substituição do atual arcabouço fiscal, citando as pressões advindas de questões como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a dinâmica previdenciária, que são estruturais.