Ceron: ideal é que incorpore precatórios dentro dos limites existentes

Para Ceron, a incorporação dos valores dentro do limite de gastos traz mais previsibilidade e tende a ser preferível do ponto de vista técnico e do mercado em comparação a continuar com uma regra de exceção.

"O básico que é esperado é a incorporação no limite do que tem de excesso, sem exagero, sem nenhuma ampliação", repetiu Ceron, reforçando, por sua vez, que não há nenhuma decisão do governo sobre o assunto. "Se vai ser esse o modelo, se vai manter fora da regra, se vai ter uma transição adicional, se vai fazer um ajuste que vai permitir encaixar dentro dos limites atuais, não há uma decisão sobre isso", afirmou.