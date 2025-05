Ceron: Quase metade dos Estados já procurou Tesouro para entender adesão ao Propag

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse, em entrevista ao portal Jota, que quase metade dos Estados já procurou o Tesouro para entender as nuances para o protocolo de adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Ele avalia que o diálogo com os governos regionais é bom e que o rito para o processo está no curso normal, lembrando que é preciso aprovar projetos de lei nas assembleias legislativas.

"A maior parte dos Estados já está em diálogo com o Tesouro e ao longo das próximas semanas, meses, devem começar a chegar pedidos de adesão para o programa dentro do que era esperado. Nosso trabalho de regulamentar se encerrou, então agora é prestar esclarecimento para aqueles que julgarem que faz sentido aderir, ótimo; aqueles que julgarem que não faz sentido aderir, ótimo também, segue o jogo", disse.

Ceron disse que, no momento, estão sendo feitos mais esclarecimentos, especialmente em relação a ativos. "É um tema bastante específico, não é trivial, então a gente precisa ter bastante cuidado. Esse contato técnico é importante, até para não criar expectativas que não vão ser materializadas. Esses ativos só vão ser recebidos por mútuo acordo, então a União vai precisar ter o interesse em recebê-los nas condições que nós entendemos minimamente adequadas", frisou.