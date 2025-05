Coinbase critica o Fed em novo anúncio de TV sobre bitcoin

A casa de câmbio digital Coinbase provocou o Federal Reserve (Fed) nesta terça-feira, 6, ao publicar um anúncio que critica a impressão de dinheiro pelo BC americano.

"Todos os dias, o Fed imprime uma média de US$ 465 milhões. Isso equivale a 26.000 contêineres por ano, criados do nada. Talvez seja por isso que o dólar perde valor com o tempo", diz a propaganda.

Para realizar a comparação, a Coinbase disse que, se um bitcoin fosse do tamanho de uma moeda, todas as 21 milhões caberiam dentro de um contêiner. "O futuro do dinheiro não pode ser impresso", acrescentou.