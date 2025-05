Democratas alertam para conflito de interesse em projeto de criptomoedas de Trump

No fim de semana, nove senadores democratas, incluindo quatro que votaram pela saída da Lei Genius da comissão, anunciaram sua oposição à medida, afirmando que questões importantes como disposições contra lavagem de dinheiro, emissão estrangeira e segurança nacional ainda precisam ser abordadas.

Procurada para comentar nesta terça-feira, a Casa Branca rejeitou as sugestões de que as atividades do presidente com criptomoedas criam conflitos de interesse e pediu aos legisladores que trabalhem juntos no projeto de lei. Fonte: Dow Jones Newswires.