Dólar supera os R$ 5,70 com cautela pré-Fed e tensão comercial

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY rondava os 99,200 no fim da tarde, em queda de cerca de 0,60%, após mínima aos 99,212 pontos. O Dollar Index recua mais de 8% em 2025.

A moeda americana caiu na comparação com a maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities. As principais exceções foram o real, o peso colombiano e as divisas asiáticas. O real costuma ser utilizado por gestores estrangeiros para hedge em períodos de turbulência.

"Os mercados oscilaram muito em função da expectativa pelas decisões do Fed e do Copom. As declarações de Trump à tarde ampliaram ainda mais as incertezas", afirma o head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt.

Pela manhã, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o governo está em "negociações avançadas" com 17 parceiros comercias, com possibilidade de anúncio de acordos ainda nesta semana, mas que a China ainda não se engajou em conversas sobre tarifas.

À tarde, Donald Trump disse que fará "um grande anúncio" nos próximos dias, mas que não será necessariamente sobre um acordo comercial. "A economia da China está sofrendo muito com a falta de comércio com os EUA", afirmou Trump, acrescentando que se encontrará com chineses no "momento certo".

Divulgado na segunda-feira à noite, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto (que engloba indústria e serviços) da China caiu de 51,8 em março para 51,1 em abril, segundo pesquisa da S&P Global. Leituras acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade. No EUA, o déficit comercial subiu 14% na passagem de fevereiro para março, graças ao forte avanço das importações, provavelmente motivado por antecipação de compras de empresas no exterior.