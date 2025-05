Embraer amplia prejuízo para R$ 428,5 milhões no 1º trimestre

A Embraer registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 428,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. Com isso, ampliou a cifra também negativa de R$ 63,5 milhões, reportada no mesmo período do ano passado.

Já o Ebitda (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ajustado da companhia cresceu mais de 160% na mesma base comparativa, para R$ 620,6 milhões.

Enquanto isso, o Ebit (Lucro Antes de Juros e Impostos) ajustado saltou de R$ 33,8 milhões no primeiro trimestre de 2024 para R$ 359,2 milhões nos três primeiros meses de 2025.