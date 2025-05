Faturamento do setor mineral no 1º trimestre é de R$ 73,8 bi, avanço de 8,6%, aponta Ibram

O setor mineral brasileiro faturou, no primeiro trimestre de 2025, R$ 73,8 bilhões, aumento de 8,6% ante igual período de 2024, informou nesta terça-feira, 6, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que reúne as grandes mineradoras em operação no País. A previsão dos investimentos do setor em projetos é de US$ 68,4 bilhões para o período de 2025-2029, aumento de 6,6% em relação às estimativas para o período anterior, de 2024-2028.

Neste início de ano, as exportações tiveram queda de 13%, em dólares, a US$ 9,3 bilhões, seguindo a deterioração dos preços do minério de ferro, principal produto da pauta mineral brasileira. As vendas externas do setor como um todo somaram 87,7 milhões de toneladas, praticamente estável (+ 0,3%) ante o início do ano passado.

No primeiro trimestre, disse o Ibram, o minério concentrou 53% do faturamento do setor, com R$ 38,8 bilhões, e foi responsável por 63,9% das exportações. Mas as vendas externas do produto tiveram recuo de 26%, em dólares, a US$ 5,96 bilhões, devido aos preços da commodity, que têm queda no mercado internacional, no rastro da desaceleração da China.