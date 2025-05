Hugo Motta diz que comissão do IR encontrará equilíbrio necessário, com responsabilidade fiscal

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a comissão especial sobre o Imposto de Renda encontrará "equilíbrio com responsabilidade fiscal", em postagem na rede social X, nesta terça-feira, 6.

"A Câmara instala hoje a Comissão Especial que vai discutir a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil. Com o dep. Rubens Pereira Jr. na presidência e o dep. Arthur Lira na relatoria, tenho certeza de que encontraremos o equilíbrio necessário para que, com responsabilidade fiscal, possamos aprovar a matéria e garantir esse benefício aos brasileiros", escreveu Motta.

A instalação do colegiado está convocada para as 14 horas (de Brasília) desta terça.