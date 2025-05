IIF: EUA caminham para crise fiscal histórica, com dívida podendo chegar a 180% do PIB até 2044

O relatório do IIF mostra que a dívida pública brasileira caiu de 84,5% do PIB no primeiro trimestre de 2024 para 82,9% nos três primeiros meses de 2025. A dívida do setor financeiro, no entanto, avançou de 39,9% para 44,8% no período; a dívida corporativa avançou de 51,6% para 54,4% do PIB ainda no mesmo período.

"Olhando para frente, os cortes esperados na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) - juntamente com as posturas ainda acomodatícias do Banco Central Europeu (BCE) e do BC da China (PBoC) - devem facilitar um ritmo mais acelerado de acumulação de dívida. No entanto, espera-se que a maior parte desse aumento continue concentrada no setor público", diz o IIF.

Dívida pública da América Latina

Vários países da América Latina estão excessivamente expostos a dívidas em moeda estrangeira, principalmente em dólar, segundo o IIF. O endividamento público na região caiu de 70,7% do PIB no primeiro trimestre de 2024 para 66,0% no mesmo período de 2025, aponta a instituição.

A Argentina emerge como o caso mais preocupante da região, com 41,8% de sua dívida pública denominada em moeda estrangeira no primeiro trimestre deste ano - o maior porcentual entre os países latino-americanos. Essa alta exposição coloca o país em situação particularmente frágil diante de qualquer oscilação na cotação do dólar e de outras moedas ou mudança no cenário de juros internacionais. O endividamento público chega a 77,6% do PIB no período, ante 126,3% no mesmo período do ano passado.

O Brasil mantém 4,0% da dívida pública atrelada a moedas estrangeiras no primeiro trimestre de 2025. Já o endividamento governamental alcança 82,9% do PIB, enquanto no mesmo período do ano passado esse índice estava em 84,5%. O Chile, por sua vez, ostenta dívida pública de 38,4%, ante 38,9% no ano anterior. A dívida pública atrelada a divisas internacionais chega a 14,3%.