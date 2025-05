Lira: 'Ninguém neste plenário será contra a isenção para quem recebe até R$ 5 mil'

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta terça-feira, 6, que a melhor forma de compensação do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda será o principal ponto de discussão na Comissão Especial do IR na Câmara. "Ninguém neste plenário será contra a isenção para quem recebe até R$ 5 mil, com progressividade até R$ 7 mil, com justiça tributária, com justiça social", frisou, após ser designado, formalmente, relator do texto. "Nossa vontade é neste 1º semestre seja entregue projeto negociado com Senado", completou.

Lira lembrou de sua "obstinação e busca pelo diálogo" e afirmou que o relatório do texto "não é do relator, mas de todos os parlamentares que contribuem para isso".

O ex-presidente da Câmara destacou que quer dividir, com todos os integrantes da Comissão, o senso de responsabilidade em torno da condução do texto.