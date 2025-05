Maioria dos combustíveis tem recuo em abril, mas preço se mantém alto no ano, diz pesquisa

Cinco dos seis combustíveis analisados pelo Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apresentaram queda de preços em abril, com destaque para o diesel. Mas no ano, ressalta a pesquisa, os preços médios permanecem em alta.

O diesel comum caiu 2% no mês passado em relação a março, e o diesel S-10 caiu 1,9%. Também registraram queda o etanol (-0,8%), a gasolina aditivada (-0,3%) e a gasolina comum (-0,4%). O Gás Natural Veicular (GNV) foi o único a apresentar alta no período, com acréscimo de 0,5% frente a março.

No balanço parcial do ano, porém, todos os combustíveis monitorados apresentaram aumentos nos preços médios. O etanol lidera com alta de 5,4%, seguido por gasolina comum (+2,9%), gasolina aditivada (+2,8%), diesel comum e diesel S-10 (ambos com +2,7%), e o GNV (+1,4%).