Não importa o que Carney disser, ele não poderá dizer nada para mudar as tarifas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou estar irredutível sobre uma possível alteração das tarifas impostas contra o Canadá, ao ser questionado por repórteres no Salão Oval, nesta terça-feira, 6, às margens da reunião com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. O republicano disse que "não importa o que o premiê dissesse, nada poderia mudar para as tarifas".

Trump disse que os EUA querem proteger seu próprio setor automobilístico, "realmente não querem" carros do Canadá e que, em algum momento, não fará sentido econômico para o país vizinho construir os automóveis. "Não fazemos muitos negócios com o Canadá; eles fazem muito conosco do nosso ponto de vista. Não há motivos para os EUA subsidiarem o Canadá", disse ao lado de Carney, antes do início da reunião entre os dois.

Carney, por outro lado, ressaltou que o Canadá está procurando oportunidades para trabalhar em conjunto com os EUA.