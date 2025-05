Nubank chama Roberto Campos Neto para diretoria, que ele deve assumir após quarentena

O Nubank convidou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para ocupar postos na diretoria e no conselho de administração da fintech. De acordo com a instituição, o executivo manifestou a intenção de aceitar os postos após o fim da quarentena pós-BC, em 1º de julho deste ano.

O convite foi para que Campos Neto ocupe as posições de diretor global de Políticas Públicas, cargo que é responsável pela interação entre a fintech e os órgãos reguladores dos países em que atua; e também de vice-presidente do conselho de administração, órgão em que Campos Neto também ocuparia um assento.

O executivo esteve à frente do Banco Central entre 2019 e o final de 2024. Durante este período, no governo de Jair Bolsonaro, o Congresso aprovou a independência do Banco Central, e Campos Neto se tornou o primeiro presidente do regulador na nova fase. Desta forma, ele seguiu no BC mesmo com o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, de quem foi alvo de duras críticas.