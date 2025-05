Ouro fecha em alta de 3% com dólar e busca por proteção

Para o JPMorgan, o ouro pode atingir US$ 4.000 por onça no segundo trimestre de 2026, com média de US$ 3.675 ao final de 2025. Já o TD Securities acredita que o patamar de US$ 4.000 pode ser atingido ainda neste ano.

Apesar da dinâmica, Razaqzada alerta que um eventual progresso nas negociações comerciais entre EUA e China poderia esfriar os preços. No entanto, as expectativas por um "acordo iminente seguem fracas".

O mercado acompanha agora a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em busca de sinais sobre o possível início do ciclo de cortes de juros. No front geopolítico, ataques com drones da Ucrânia levaram ao cancelamento de voos em Moscou e outras regiões da Rússia.

Já no Oriente Médio, Israel intensificou bombardeios contra alvos houthis no Iêmen, elevando ainda mais o clima de incerteza global.

*Com informações da Dow Jones Newswires