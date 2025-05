Real é pressionado por dólar forte ante emergentes e queda de PMI de serviços chinês

O dólar opera em alta no mercado à vista, influenciado pela queda do PMI de serviços da China e pela valorização da moeda americana ante outras divisas emergentes. No entanto, a alta de mais de 2% no petróleo ajuda a conter a correção positiva da divisa americana.

No radar estão um coletiva de imprensa de autoridades de órgãos regulatórios financeiros da China, incluindo do PBoC (o BC chinês), para detalhar medidas destinadas a estabilizar os mercados nesta quarta-feira (7). Investidores aguardam também as decisões de juros do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central do Brasil, também na quarta.

Em relação às principais moedas, o dólar segue em baixa após PMIs positivos na zona do euro. Investidores acompanham os desdobramentos das negociações de tarifas comerciais dos EUA e aguardam o depoimento do secretário do Tesouro, Scott Bessent, na Câmara dos Representantes.