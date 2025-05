Rubens Pereira Jr., do PT, é eleito presidente da comissão especial do IR por unanimidade

Por 24 votos favoráveis, de forma unânime, o deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA) foi formalizado, nesta terça-feira, 6, presidente da comissão especial que apreciará o projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil. Único candidato na votação, o petista já havia sido designado para o posto por meio de um acordo na Câmara. O relator do projeto será o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

A comissão tem 34 membros titulares e igual número de suplentes.

Os deputados poderão realizar até 40 sessões até a votação do parecer de Lira. Na expectativa de parlamentares envolvidos com o tema, o projeto deve ser aprovado na comissão e no plenário da Câmara até setembro. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), estima que até o fim do ano o Congresso tenha aprovado a matéria.