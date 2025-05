Secretário do Tesouro dos EUA fala em negociação com 17 parceiros comerciais, mas critica China

Sobre os indicadores econômicos, Bessent minimizou riscos de recessão: "Não há nada nos dados econômicos que nos mostre que estamos em uma recessão."

Ele espera que os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre "sejam revisados para cima" e expressou confiança na arrecadação tributária, citando que a inteligência artificial (IA) ajudará a melhorar a eficiência. No entanto, criticou desperdícios: "Até US$ 50 bilhões em dinheiro dos contribuintes foram mal gastos na modernização da Receita Federal."

Quanto ao teto da dívida, Bessent afirmou que o país "nunca dará calote" e que o Tesouro vai "elevar o limite do teto", descartando medidas alternativas e "artifícios" para contornar o problema. A data exata ainda será divulgada, mas alertou que o governo está "no campo de aviso".

Eixo

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos reforçou os eixos da agenda econômica do governo do presidente norte-americano, Donald Trump: "comércio, cortes de impostos e desregulamentação".

Segundo ele, essas medidas já estão "dando frutos", com a criação de 464 mil empregos nos primeiros 100 dias da nova administração e a queda nos índices de inflação.