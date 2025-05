Sob impacto dos preços do petróleo, bolsa recua 1,22%; dólar vai a R$ 5,68

Às vésperas da "superquarta", que terá a definição das novas taxas de juros tanto no Brasil quanto nos EUA, as Bolsas fecharam em queda nesta segunda, 5, influenciadas ainda pelas incertezas com o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump e pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) de acelerar novamente o ritmo de produção de petróleo do cartel.

No Brasil, o Ibovespa, referência dos investidores, registrou baixa de 1,22%, aos 133,4 mil pontos, com destaque para as ações da Petrobras. Os papéis ON da petroleira recuaram 2,81%, enquanto os PN desabaram 3,73%. No fim do pregão, a Petrobras acabou perdendo o piso de R$ 400 bilhões em valor de mercado, cedendo para R$ 398,2 bilhões - menor patamar desde junho de 2023.

Em anúncio feito no sábado, 3, a Opep+ disse que pretende acelerar novamente o ritmo de produção de petróleo entre os membros do cartel. Em junho, o grupo produzirá 411 mil barris por dia acima dos níveis observados em maio, quando já havia feito um ajuste semelhante. A combinação do aumento da oferta do cartel e os temores de que as tarifas comerciais dos EUA diminuam o ritmo da economia global fizeram com que o petróleo do tipo Brent, referência global, voltasse a cair ontem. Nos contratos negociados para julho na Intercontinental Exchange (ICE), o recuo foi de 1,73%, para US$ 60,23 por barril.