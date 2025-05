Taxas de juros caem após leilão do Tesouro dos EUA e em ajustes pré-Copom

A queda mais acentuada dos vértices intermediários e longos começou principalmente após os rendimentos da T-note de 10 anos e do T-bond de 30 anos inverterem o sinal e firmarem queda, depois leilão do Tesouro dos EUA com demanda acima da média.

"Teve mudança por conta do leilão de T-notes de 10 anos saindo a 4,342%, quando antes estava sendo negociado a 4,354%, então há um movimento geral na curva lá fora" que respinga para os juros domésticos, comenta o economista-chefe da Porto Asset, Felipe Sichel.

Já o vértice mais curto do DI teve como principal direcionador os ajustes pré-Copom. Para Sichel, em linha com o precificado na curva e pela maioria dos entrevistados do Projeções Broadcast, a Selic deve subir 50 pontos-base na quarta-feira, quando alcançará o pico de 14,75%. Contudo, pondera que o comunicado do Copom não tende a fechar a porta para novos movimentos, e a dúvida principal ficará para o balanço de riscos: se continuará assimétrico, ou se ficará simétrico.

Pela manhã o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil, medido pela S&P Global, mostrou queda de 52,5 pontos em março para 48,9 em abril. Segundo o analista da Constância Investimentos, Leonardo Castilho Neves, o indicador mostra uma desaceleração econômica, potencialmente com menor inflação à frente, o que pode fazer com que o Copom decida reagir cortando juros em breve e isso também pode estar influenciando na curva nesta terça-feira.