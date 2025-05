Trump elogia líderes do Canadá e México e minimiza tensões com países vizinhos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom conciliador ao comentar nesta terça-feira, 6, a relação do país com Canadá e México, afirmando que não vê "nenhuma tensão" com as duas nações. Apesar da fala, Trump voltou a afirmar que os países vizinhos devem "pagar mais dinheiro" aos EUA, por meio das tarifas impostas por ele.

Durante evento na Casa Branca sobre a Copa do Mundo da Fifa do ano que vem, que será sediada nos EUA, Canadá e México, Trump também relatou ter tido um encontro produtivo com o novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney. "Tive um ótimo encontro com Carney hoje. Gosto dele. Nossa relação será muito forte", acrescentou. Ao ser questionado sobre o hábito de se referir ao premiê anterior do país, Justin Trudeau, como "governador", Trump respondeu: "talvez eu não o chame", em referência a Carney. O presidente tem repetido a ideia de que o Canadá poderia ser o "51º estado" dos EUA.

Trump também elogiou a presidente do México, Claudia Sheinbaum: "Tenho ótima relação com a Sheinbaum também." Segundo ele, "estamos conversando com vários países agora sobre acordos comerciais" e, sob sua liderança, os EUA recuperaram vantagens, em sua visão. "Estavam se aproveitando de nós e agora não estão mais. Estamos em ótima forma."