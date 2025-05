Aeris reporta prejuízo líquido de R$ 94,5 milhões no 1º trimestre, alta de 129,2% em um ano

Operacional

Ainda no primeiro trimestre deste ano, a receita de pás no mercado interno representou 64,2% do total, enquanto a venda para o mercado externo representou 11,6%. Segundo a companhia, o indicador reflete "uma mudança estratégica do cliente, que concentrou a demanda no mercado interno", informou em release.

O segmento de serviços da empresa respondeu por 17,7% da receita no período, impactado por fatores sazonais. De acordo com a Aeris, os primeiros três meses do ano registram, historicamente, menor volume de negócios, principalmente nos Estados Unidos.

Em relação às linhas de produção, a companhia conta com duas não maduras. O potencial máximo de ordens cobertas por contratos de longo prazo foi de 6,6 gigawatts (GW).