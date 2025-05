Atualização: Eletromidia compra operação de mídia vertical da Brasil Outdoor por R$ 80 milhões

Na matéria divulgada anteriormente, faltou a informação de que a BOL representa a operação da Clear Channel Outdoor no País. Segue o texto atualizado com este acréscimo.

A Eletromidia informou que comprou a Brasil Outdoor (BOL) por R$ 80 milhões. O negócio foi firmado por meio das subsidiárias Publibanca Brasil e Brasil Outdoor Caxias SPE.

Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BOL, que representa a operação da Clear Channel Outdoor no País, atua em várias cidades brasileiras, por meio de contratos de concessão com as prefeituras e de locação de espaço publicitário que envolvem a instalação e manutenção de mobiliário urbano e a exploração publicitária em abrigos de ônibus e relógios eletrônicos.