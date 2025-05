Azzas registra lucro líquido de R$ 117,8 Mi no 1Tri25, alta de 46,9% ante 1Tri24

No recorte por canal, as lojas próprias lideraram o crescimento, com alta de 20,9% na receita. O e-commerce cresceu 11,6% e representou 19% da receita das marcas continuadas. Já o canal de franquias teve leve avanço, de 1,4%.

A unidade de Calçados e Acessórios teve desempenho mais modesto, com alta de 4,8%, mas se destacou no mercado internacional, onde a receita avançou 29,3%.

Em relação a dívida líquida, a companhia encerrou com R$ 2,071 bilhões. Contudo, no trimestre também fechou com caixa de R$ 1,103 bilhões e captou R$ 600 milhões em debêntures, decorrente do alongamento de vencimentos previstos para o segundo semestre de 2025.

Já o capex totalizou R$ 84,4 milhões, uma redução de 11,8% em relação a igual período de 2024. A Azzas informou que os investimentos ficaram concentrados na área de tecnologia, principalmente, nas unidades de negócio de vestuário feminino, democrático e calçados e acessórios.