Bradesco vê juro parado em 14,75%, mas avalia que BC deixou porta aberta para alta residual

O Banco Central ainda manteve a porta aberta para uma alta residual do juro em junho caso seja necessário, avalia o Bradesco em relatório que comenta a decisão desta quarta-feira, 7, da autoridade monetária. Conforme amplamente esperado, o BC elevou a Selic de 14,25% para 14,75%, mas, no comunicado que se seguiu à decisão, não se comprometeu com indicações futuras. No cenário-base do Bradesco, esta foi a última elevação da Selic no atual ciclo de aperto.

A avaliação do banco é que o choque na política econômica dos Estados Unidos trouxe "elevada incerteza" à economia global e aos desdobramentos para o Brasil, o que levou a uma postura "mais cautelosa" por parte do BC.