Bunge reduz lucro e receita no 1º trimestre de 2025, mas mantém guidance

São Paulo, 7 - A Bunge Global registrou lucro líquido de US$ 201 milhões (US$ 1,48 por ação) no primeiro trimestre de 2025, informou a empresa nesta quarta-feira. O resultado é menor que o lucro líquido registrado em igual período de 2024, de US$ 244 milhões (US$ 1,68 por ação).

Em base ajustada, o lucro líquido passou de US$ 3,04 para US$ 1,81 por ação na comparação entre os primeiros trimestres deste ano e do ano passado. Analistas consultados pela Factset estimavam US$ 1,28 por ação. A receita com vendas no trimestre alcançou US$ 11,64 bilhões neste ano, ante US$ 13,42 bilhões nos três primeiros meses de 2024, e abaixo das expectativas de US$ 13 bilhões.

Entre os destaques no trimestre, a Bunge ressaltou o desempenho sólido na parte de Agronegócio com impulso do segmento de Processamento, embora inferior ao do ano passado. Além disso, os resultados de Óleos Refinados e Especiais refletiram um ambiente mais equilibrado de oferta e demanda, especialmente nos EUA, disse em relatório.