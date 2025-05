Citi vê Copom mantendo Selic em 14,75% até fim de 2025 com melhora de expectativa de inflação

O Citi avalia que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve manter a taxa Selic no nível de 14,75%, que alcançou nesta quarta-feira, 7, até o fim de 2025. A análise considera que o comunicado teve inclinação para o lado dovish e que as expectativas de inflação doméstica devem melhorar gradualmente a partir de agora.

"No comunicado divulgado após a reunião, o Copom indicou que a política monetária será mais dependente de dados, mas também mais cautelosa daqui para frente", diz o banco em relatório assinado por Leonardo Porto, Paulo Lopes, e Ivan Riveros.

O Citi destaca que o Copom reduziu a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 5,1% para 4,8% ao ano no fim de 2025, "um pouco abaixo" das expectativas do banco. Para o horizonte relevante da política monetária, agora do quarto trimestre de 2026, também cedeu de 3,7% para 3,6% ao ano.