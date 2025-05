Dólar abre em baixa por commodities, mas sobe de olho em indústria forte e BCs

A produção industrial brasileira cresceu 1,2% em março, acima do teto das projeções do mercado (+0,7%). Na comparação anual, subiu 3,1%. No ano, acumula alta de 1,9% e, em 12 meses, de 3,1%.

A Klabin apresentou lucro líquido de R$ 446 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 3% sobre o mesmo período de 2024.

A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 3,28 bilhões no seu segundo trimestre fiscal (encerrado em março de 2025), revertendo prejuízo de US$ 20 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira.

A Bunge Global, por sua vez, teve lucro líquido de US$ 201 milhões no 1º trimestre de 2025, queda ante os US$ 244 milhões de igual período em 2024. O lucro ajustado foi de US$ 1,81 por ação, acima da expectativa (US$ 1,28), e a empresa manteve a perspectiva de lucro ajustado de US$ 7,75 por ação.