Fluxo cambial total em 2025, até 2 de maio, é negativo em US$ 8,599 bilhões, revela BC

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 7,220 bilhões em abril. É o maior resultado mensal desde fevereiro de 2019, quando US$ 8,626 bilhões entraram no País, em termos líquidos.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 965 milhões, abaixo da média mensal. Pelo canal comercial, houve entrada líquida de US$ 8,185 bilhões. No dia 2 de abril, os Estados Unidos anunciaram um conjunto de tarifas sobre importações vindas de outros países.

O segmento financeiro teve compras de US$ 52,838 bilhões e vendas de US$ 53,803 bilhões no acumulado de abril.

O canal comercial teve importações de US$ 19,497 bilhões e exportações de US$ 27,682 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 3,390 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 7,445 bilhões em pagamento antecipado e US$ 16,848 bilhões em outras operações.

Semanal