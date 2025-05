Guararapes registra prejuízo de R$ 26 Mi no 1Tri25, redução de 77,2% frente perdas do 1Tri24

O Grupo Guararapes, dono da marca Riachuelo, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com prejuízo líquido de R$ 26 milhões, uma redução de 77,2% em relação à perda de igual período do ano passado.

Segundo o presidente da companhia, André Farber, os primeiros três meses do ano tradicionalmente apresentam desempenho mais fraco em vendas, por causa das férias e da ausência de grandes datas promocionais.

A perspectiva, no entanto, é de melhora nos trimestres seguintes. "O segundo trimestre já se beneficia do Dia das Mães e do início do inverno, enquanto o quarto é impulsionado pelo Natal. A tendência é que os próximos três trimestres sejam lucrativos", afirmou o executivo.