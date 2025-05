Haddad se reúne com Claudia Sheinbaum e empresários em agenda no México

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne nesta quarta-feira, 7, com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, para tratar das relações econômicas entre os dois países. Após cumprir agenda nos Estados Unidos, para apresentar a política de data centers e tecnologia para big techs, Haddad faz uma parada no México.

Ele também vai se reunir com o secretário da Fazenda e do Crédito Público do México, Edgar Amador.

Além dessas agendas, o ministro também tem a previsão de um café da manhã com o embaixador do Brasil no México, Nedilson Jorge, e uma reunião com Lázaro Cárdenas, chefe de gabinete da Presidência para tratar das relações econômicas entre os dois países.