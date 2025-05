Ibovespa fecha quase estável com melhora em NY pós-Fed e Powell

Do meio para o fim da tarde, o Ibovespa acompanhou a relativa melhora em Nova York - onde o índice amplo, S&P 500, oscilou do negativo ao positivo durante a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, assim como o Nasdaq -, mas encerrou a sessão ainda em baixa de 0,09%, aos 133.397,52 pontos. A cautela precede a decisão do período da noite do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que deve elevar a taxa de juros de referência do Brasil em meio ponto porcentual, a 14,75% ao ano. O giro foi moderado a R$ 19,7 bilhões na sessão. Na semana, o Ibovespa cede 1,28%, e no agregado no mês cai 1,24%. No ano, sobe 10,90%.

À tarde, "a decisão do Fed não trouxe novidades significativas, com a taxa de juros mantendo-se estável", diz em nota Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Segundo ele, o comunicado sobre a decisão do BC dos EUA, de manter a taxa americana entre 4,25% e 4,50% ao ano, ressaltou os "riscos" associados ao mandato duplo do Fed, com a "possibilidade de aumento no desemprego e de inflação mais alta".

Tal cenário, observa Cruz, abre margem tanto para quem acredita em um corte de juros como para quem vê essa alternativa como inviável. "Sempre foi claro que, ao escolher entre combater a inflação ou proteger a economia, a prioridade do Banco Central dos EUA é a segunda opção", acrescenta o estrategista.