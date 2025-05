Lucro da Mosaic aumenta 427% no 1º trimestre e atinge US$ 238,1 milhões

A companhia de fertilizantes Mosaic, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 238,1 milhões, ou US$ 0,75 por ação, no primeiro trimestre de 2025, informou na terça-feira, 6, a companhia, depois do fechamento do mercado. O resultado representa aumento de 427% em relação a igual período do ano passado, quando a empresa lucrou US$ 45,2 milhões, ou US$ 0,14 por ação.

Segundo a Mosaic, o resultado reflete o impacto positivo, depois de impostos, de itens notáveis totalizando US$ 82 milhões. Em termos ajustados, o lucro caiu de US$ 0,65 para US$ 0,49 por ação.

As vendas líquidas diminuíram 2,18% na mesma comparação, para US$ 2,62 bilhões, com preços mais baixos no segmento de potássio. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou US$ 544 milhões, queda de 5,6% ante o primeiro trimestre do ano passado.