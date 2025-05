Sindigás diz que retomar diferenciação de preços do GLP é retrocesso e inibe investimentos

Para a entidade, a decisão desconsidera a relevância do GLP como energético para pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais e ignora o risco de um efeito cascata nos preços. "Ignora ainda que, desde 2016, o GLP da Petrobras subiu 185%, enquanto a margem das distribuidoras cresceu 44% no período", alertou.

O Sindigás explica que para pequenas indústrias e empresas de serviços, inclusive a maioria dos bares, restaurantes e padarias do país, o GLP é hoje a melhor escolha justamente por ser um energético com bom custo-benefício e com competitividade entre os fornecedores.

"Impedir que o produto chegue a mercados onde é competitivo contraria a lógica de um mercado livre e prejudica os consumidores finais ao desorganizar a logística e onerar toda a cadeia de um setor essencial, que atende 90% da população em 66 milhões de lares do País", afirmou o Sindigás.

A entidade destacou ainda, que os leilões realizados atualmente pela Petrobras já têm causado distorções no mercado, com aumento de custos, falta de previsibilidade e insegurança no fornecimento. Segundo fontes, a estatal tem vendido parte da sua produção de GLP às distribuidoras por meio de leilões, além da quantidade fornecida regularmente a preço tabelado. Para acessar volumes adicionais, as empresas precisam disputar lotes em um modelo de quem paga mais leva, o que eleva significativamente o custo final do produto.

Em Houston, Magda confirmou a realização de leilões de GLP, com objetivo de evitar a escalada de preço do produto, enquanto estuda a diferenciação de preços do GLP industrial e o gás de cozinha (botijão de 13 kg).