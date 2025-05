TCU aprova concessão de terminal do Porto de Vila do Conde (PA); investimento é de R$ 908,5 mi

Essa será a quinta área portuária leiloada neste ano. Na semana passada, a disputa por quatro terminais somou R$ 857,1 milhões em outorgas, com três concessões no Porto de Paranaguá (PR) e uma no Rio de Janeiro. Os leilões atraíram entre cinco e seis concorrentes, cada.

O governo está conduzindo cerca de 50 projetos de parceria com a iniciativa privada para o setor portuário. Além de arrendamentos de terminais, também serão ofertadas cinco concessões de canais de acesso, incluindo o canal do Porto de Santos e do Porto de Paranaguá, sendo que para Paranaguá já há edital aprovado no TCU, com leilão previsto para agosto.