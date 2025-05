TCU nega recursos do INSS e entidades sindicais em processo sobre fraudes em descontos

Já na sessão desta quarta-feira, 7, o ministro Walton Rodrigues disse que o processo da análise de recurso "merece uma explicação para toda a sociedade brasileira". O relator Cedraz rebateu as críticas e afirmou que houve "manobra" para retirar a relatoria dele.

Ele também negou que processo envolvendo fraudes no INSS deveria ser julgado há mais de um ano. "Os agravos recursos foram apresentados no decorrer do exame do processo nessa Casa. Eu estou absolutamente tranquilo e calmo com essa malícia de tentar, nessa hora, agregar suspeitas de coisas insuspeitas", declarou Cedraz.

Determinações

No primeiro semestre de 2024 a fiscalização do TCU já apontava que nem todos os descontos no INSS foram autorizados pelos aposentados. Uma das medidas, em junho de 2024, foi a determinação para que os novos descontos de associações só pudessem ser feitos com assinatura eletrônica avançada e biometria, ou se houvesse confirmação da existência dos documentos exigidos pela norma vigente.

O TCU determinou que o INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) implementassem, em 90 dias, ferramenta tecnológica para a assinatura eletrônica avançada e a biometria.