Ultrapar: Lucro líquido é de R$ 363 mi no 1tri25, queda de 20% sobre o mesmo período de 2024

O lucro líquido da Ultrapar foi de R$ 363 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa credita a queda principalmente ao efeito negativo de equivalência patrimonial da Hidrovias, que foi parcialmente compensado pela menor despesa financeira no período. Em relação ao fim de 2024, o lucro líquido apresentou queda de 59%, decorrente do menor Ebitda, que foi parcialmente compensado pelo melhor resultado financeiro.

O Ebitda ajustado foi de R$ 1,188 bilhão no trimestre, com queda de 12% sobre o primeiro trimestre de 2024. No conceito "recorrente", o Ebitda ajustado foi de R$ 1,183 bilhão, queda de 9% sobre os primeiros três meses do ano anterior.