Vendas da Tesla na China seguem em queda em abril, pressionadas por rivais locais, como a BYD

A Tesla vendeu pouco mais de 58 mil veículos na China em abril, uma queda de 6,0% em relação ao ano anterior e 26% a menos que em março, o que marca o quarto mês seguido de queda na comparação anual e mensal, de acordo com dados da China Passenger Car Association (CPCA) divulgados nesta quarta-feira, 7. A montadora norte-americana tem enfrentando uma concorrência cada vez maior de suas rivais chinesas, o que faz a fabricante de automóveis do CEO Elon Musk perder participação de mercado.

A BYD liderou as vendas com um recorde de 372.615 unidades entregues, seguida pela Geely Automobile com 125.563 entregas.

A CPCA estimou que as vendas de carros elétricos e híbridos de passageiros aumentaram 42% em relação ao ano anterior, para cerca de 1,14 milhão de unidades em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.