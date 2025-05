Vietnã diz que deseja comprar mais produtos de alto valor dos Estados Unidos

O ministro do Comércio do Vietnã, Nguyen Hong Dien, afirmou nesta quarta-feira, 7, que deseja que o país compre mais produtos de alto valor dos Estados Unidos, reafirmando o compromisso firmado com Washington para evitar as elevadas tarifas de importação que a administração do presidente Donald Trump ameaça impor ao país.

Segundo um comunicado do governo, o ministro se reuniu com empresários em Hanói e incentivou companhias dos setores de energia, mineração, telecomunicações e aviação a serem "proativas" para ajudar o comércio entre os EUA e o Vietnã a atingir seu "grande potencial".

Nguyen Hong Dien também se encontrou com o embaixador dos EUA no Vietnã, Marc Knapper, para "promover o processo de negociação em andamento, visando resolver questões econômicas e comerciais bilaterais atuais", afirma o comunicado.