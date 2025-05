Vivara registra lucro líquido de R$ 115,039 mi no 1tri25, alta de 221,3% em um ano

Segundo a companhia, a receita manteve a tendência observada na segunda metade de 2024, crescendo em ritmo porcentualmente maior do que a receita bruta, dado o maior volume produtivo em Manaus, que consequentemente gera maiores volumes de crédito presumido de ICMS, explica a Vivara no release que acompanha os resultados.

De janeiro a março deste ano, foram inauguradas quatro lojas Life, totalizando 461 pontos de vendas em operação, sendo 266 lojas Vivara (265 no Brasil e 1 no Panamá), 184 lojas Life e 11 quiosques. Segundo a empresa, houve um aumento de 12,8% na base de clientes ativos no trimestre na comparação anual, atingindo 2,3 milhões de clientes.