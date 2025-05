AB InBev lucra bem mais que o esperado no 1º trimestre

A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou nesta quinta-feira (8) que obteve lucro líquido de US$ 2,15 bilhões no primeiro trimestre de 2025, dobrando o ganho de US$ 1,09 bilhão apurado em igual período do ano passado. O resultado ficou bem acima da previsão de analistas compilados pela Visible Alpha, de US$ 1,66 bilhão.

Com ajustes, o lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 0,81, também bem superior ao consenso da FactSet, de US$ 0,65.

A receita da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, teve queda anual de 6% no trimestre, a US$ 13,63 bilhões, mas cresceu 1,5% em termos orgânicos, superando expectativas de alta de 1,2%. O Ebitda normalizado aumentou 7,9%.