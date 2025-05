AGU pede apreensão de passaporte de dirigentes de entidades investigadas por fraude no INSS

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse, nesta quinta-feira, 8, que há uma "forte suspeita" de que os investigados no esquema de fraude contra aposentados tenham "uma estratégia de ocultação patrimonial fora do Brasil". Por isso, a AGU pediu à Justiça que os passaportes de todos os dirigentes das entidades investigadas sejam apreendidos. Também solicitou que as corretoras de criptomoedas possam localizar e penhorar valores existentes.

"Há fortes indícios de que essa organização criminosa esteja utilizando criptomoedas para o desvio patrimonial da fraude perpetrada contra aposentados e pensionistas", disse o ministro em entrevista coletiva nesta quinta.

O governo apresentou no período da manhã uma ação pedindo o bloqueio de bens de associações suspeitas de fraude contra aposentados. Na ação, a AGU pede que R$ 2,56 bilhões sejam bloqueados dessas entidades. Messias disse que "é muito possível que este seja primeiro bloco de ações cautelares que estamos iniciando".