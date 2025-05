B3: Receitas em mercados somam R$ 1,8 bi no 1tri25, alta de 7,5% frente ao 1tri24

A B3 registrou receita no segmento mercados de R$ 1,8 bilhão, alta de 7,5% em relação ao mesmo intervalo de 2024, refletindo, de acordo com o release de resultado, desempenho positivo em derivativos, renda fixa e crédito e empréstimo de ativos.

Segundo a bolsa, essas receitas compensaram a queda nas receitas de renda variável, que caíram 7,1% em doze meses para R$ 510,8 milhões. Frente ao quarto trimestre, a queda foi de 3%.

As receitas com Soluções para Mercado de Capitais totalizaram R$ 156,9 milhões, um crescimento de 5,9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, em consequência de alta de 17,9% nas receitas com Dados para Mercado de Capitais. Frente ao quarto trimestre, a receita subiu 2,5%.