B3 tem lucro líquido de R$ 1,1 bi no 1º trimestre, alta de 16,5% em um ano

A B3 reportou lucro líquido atribuído a acionistas de R$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2025, alta de 16,5% em comparação com o mesmo intervalo de 2024 e 6,1% abaixo do quarto trimestre. O lucro líquido recorrente somou R$ 1,128 bilhão, representando uma queda anual de 0,1% e de 6% na comparação com o último trimestre do ano passado.

O lucro por ação foi de R$ 0,21 de janeiro a março, alta de 24,5% em 12 meses e 4% abaixo do quarto trimestre de 2024.

O Ebitda recorrente somou R$ 1,660 bilhão no período, alta de 5,5% na comparação anual e de 3,9% em relação ao quarto trimestre. Já a margem Ebitda foi para 69,5%, 176 pontos-base abaixo do mesmo intervalo do ano passado e 228 pontos-base acima do quarto trimestre.