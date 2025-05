BoE eleva projeção para PIB do Reino Unido em 2025, mas reduz para 2026

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou nesta quinta-feira, 8, sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido este ano, de 0,75% para 1%, após dados mais fortes do que o esperado do primeiro trimestre, quando a economia britânica teve expansão de 0,6%, segundo estimativa citada em comunicado divulgado pelo BoE nesta quinta-feira.

Para 2026, no entanto, o BoE cortou sua previsão de alta do PIB britânico, de 1,5% para 1,25%, diante das incertezas causadas pela política tarifária dos EUA.

Ainda no comunicado, o BoE prevê que a inflação ganhará força nos próximos meses até atingir o pico de 3,5%, no terceiro trimestre, antes de começar a recuar de forma contínua até chegar à meta oficial de 2%, no primeiro trimestre de 2027. A previsão anterior para o cumprimento da meta era o último trimestre de 2027.